Suriye’de rejim uçaklarının varil bombalı saldırılarına hedef olan ve birçok akrabasını kaybeden Ubeyd Hassan, yaşadıkları evin yıkılmasının ardından eşi ve 6 çocuğuyla Türkiye’ye geldi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenoluk köyüne yerleşen Hassan ailesi, köylülerin yaptığı mutfak ve tek göz odalı evde yaşamaya başladı.

Köy sakinlerinden ailenin zor şartlarda yaşadıklarını öğrenen Sabri Varışlı ve Fatih Yaşa adlı öğretmenler, topladıkları yardım malzemelerini kiraladıkları araçla köye götürdü. Hassan ailesinin yaşadığı evi ziyaret edip bir yıllık gıda malzemesini teslim eden öğretmenler, getirdikleri halıları odaya serip buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyonu kendileri yerleştirdi.

"ALLAH HAYIR SAHİPLERİNDEN RAZI OLSUN"

Öğretmenlere yardım için teşekkür eden Ubeyd Hassan, “Haseke kentinde yaşıyordum. 4 ay Viranşehir’de yaşadık ve daha sonra bu köye geldik. Allah köylülerden razı olsun bize bu evi yaptılar. Şu an köyün büyükbaş hayvanlarının çobanlığını yapıyorum. Çocuklarımla birlikte yaşıyoruz ve durumumuz iyi değil, fakiriz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun” dedi.

İHTİYAÇLAR GİDERİLDİ

Ailenin zor durumda olduğunu öğrendiklerinde topladıkları yardım malzemeleriyle birlikte köye geldiklerini söyleyen öğretmen Sabri Varışlı, "Aile zor durumdaydı. Biz de gelip gördük, ziyaret ettik. Ailenin ihtiyaçlarını tespit ettik, 8 kişilik bir aile. Aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, halı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Kendilerine bir süre yetecek gıda malzemesi desteğinde bulunduk" dedi.

Siverek ilçesinde üç yıldır öğretmenlik yaptığını belirten Fatih Yaşa, gönüllü olarak yaptıkları yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

(Cuma Sarı / İHA)