Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bu ülkeninin güzel öğretmenleri Suriyeli aileye sahip çıktı

Bu ülkeninin güzel öğretmenleri Suriyeli aileye sahip çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yapan iki yardımsever öğretmen, köyde zor şartlarda yaşayan Suriyeli aileye sahip çıkarak, malzeme yardımında bulundu.

Bu ülkeninin güzel öğretmenleri Suriyeli aileye sahip çıktı

19 Aralık 2016 13:00
Bu ülkeninin güzel öğretmenleri Suriyeli aileye sahip çıktı - Tıkla İzle

Suriye’de rejim uçaklarının varil bombalı saldırılarına hedef olan ve birçok akrabasını kaybeden Ubeyd Hassan, yaşadıkları evin yıkılmasının ardından eşi ve 6 çocuğuyla Türkiye’ye geldi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenoluk köyüne yerleşen Hassan ailesi, köylülerin yaptığı mutfak ve tek göz odalı evde yaşamaya başladı.

Köy sakinlerinden ailenin zor şartlarda yaşadıklarını öğrenen Sabri Varışlı ve Fatih Yaşa adlı öğretmenler, topladıkları yardım malzemelerini kiraladıkları araçla köye götürdü. Hassan ailesinin yaşadığı evi ziyaret edip bir yıllık gıda malzemesini teslim eden öğretmenler, getirdikleri halıları odaya serip buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyonu kendileri yerleştirdi.

"ALLAH HAYIR SAHİPLERİNDEN RAZI OLSUN"

Öğretmenlere yardım için teşekkür eden Ubeyd Hassan, “Haseke kentinde yaşıyordum. 4 ay Viranşehir’de yaşadık ve daha sonra bu köye geldik. Allah köylülerden razı olsun bize bu evi yaptılar. Şu an köyün büyükbaş hayvanlarının çobanlığını yapıyorum. Çocuklarımla birlikte yaşıyoruz ve durumumuz iyi değil, fakiriz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun” dedi.

İHTİYAÇLAR GİDERİLDİ

Ailenin zor durumda olduğunu öğrendiklerinde topladıkları yardım malzemeleriyle birlikte köye geldiklerini söyleyen öğretmen Sabri Varışlı, "Aile zor durumdaydı. Biz de gelip gördük, ziyaret ettik. Ailenin ihtiyaçlarını tespit ettik, 8 kişilik bir aile. Aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, halı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Kendilerine bir süre yetecek gıda malzemesi desteğinde bulunduk" dedi.

Siverek ilçesinde üç yıldır öğretmenlik yaptığını belirten Fatih Yaşa, gönüllü olarak yaptıkları yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

(Cuma Sarı / İHA)

Etiketler: Sabri Varışlı, şanlıurfa, Siverek, suriyeli aile


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç