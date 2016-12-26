İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, ‘YYÜ Kampüsü Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Uygulaması’ ile yılda 300 bin TL elektrik enerjisi ürettiklerini belirterek, yeni kuracakları sistemle üniversitenin enerjisinin tamamını karşılamayı, hatta üniversitenin dışındaki sistemlere de enerji vermeyi planladıklarını söyledi. Prof. Dr. Battal, “Yeni 7-8 megawat gücünde sistem kurmak için Başbakanlığımıza yazı yazdık. Hemen bu tesisimizin yanında yap işlet devret sistemiyle yeni bir tesis daha yaptırmayı planlıyoruz. Bu sayede hem üniversitemize gelir açısından hem de ülkemizin enerji sarfiyatına destek anlamında büyük bir katkı sunacak. Çünkü bizim yaklaşık olarak üniversitemizin enerji sarfiyatı 6 megawat civarındadır. Dolayısıyla hem kendi üniversitemizin kullanmış olduğu enerjiyi üretmiş olacağız, hem de sisteme enerji vermek suretiyle üniversitemizin dışındaki sistemlere de katkı sunmuş olacağız” dedi.

“PANELLERİMİZ YAZ KIŞ DEMEDEN ENERJİ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR”

2,5 yıl önce 400 kilovat güç değerindeki güneş enerjisi santralini devreye soktuklarını hatırlatan Battal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güneş enerji panellerimiz kışın da yazında dur durak bilmeden enerji üretmeye devam ediyor. Şu anda da kontrol etmek için baktık, gördük ki panellerimiz oldukça verimli bir şekilde çalışıyor. Daha iyi bir tarafı, ekonomik verim açısından da düşündüğümüzde panellerimiz yaklaşık 4,5 yılda kendini amorti edecek. Bir ekonomik yatırımda, eğer bir sistem kendini 10 yılda amorti ediyorsa çok verimli olduğu anlamına geliyor. Bu sitemimiz kurulduğu günden bu yana hiçbir aksama ve herhangi bir değişime uğramadan enerji üretmeye devam ediyor. Bu da bizi heyecanlandırdı.”

“KURULACAK YENİ SANTRALİMİZLE ENERJİMİZİN ÜZERİNDE ÜRETİM YAPMIŞ OLACAĞIZ”

Van’ın bu tür sistemler için son derece elverişli olduğunu aktaran Rektör Battal, “Dolayısıyla bundan sonra hem bizim yatırımlarımız hem de Van’daki diğer yatırımcıların güneş enerjileriyle ilgili yatırımlarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim kampüsümüzün enerji sarfiyatının yaklaşık yüzde 8 ile 10 arasında değişen kısmı bu sistemimizle temin ediliyor. Ek yatırımla beraber yap işlet devret yöntemiyle yapacağımız 7-8 megawat gücündeki santralimizle sanırım enerjimizin üzerinde üretim yapmış olacağız. Bu projemiz ise bildiğiniz gibi DAKA’dan desteklenen bir projeydi, yaklaşık olarak 1 milyon 250 TL civarında olan mevcut yatırımımız inşallah 2 yıl sonra kendisini amorti etmiş olacak. Bu da 300 bin TL civarında yıllık enerji ürettiğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Naci Genç ise, “400 kilovat gücüne sahip olan bu sistemimiz yaklaşık 700 wegawat elektrik enerjisi üretmektedir. Bunun da bugünkü döviz kuru bazından 13,3 dolardan devlet garantisi ile satışı düşünüldüğünde yıllık yaklaşık 300 bin civarında getirisi var. 2,5 yılı aşan bir sürede de sıkıntı yaşamadan elektrik enerjisi üretmiş bulunuyoruz. Şu anda yaklaşık olarak üniversitemize getirisi de 640 bin TL civarında bir katkısı söz konusudur” ifadelerini kullandı.

(Murat Dalgın / İHA)