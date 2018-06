Bu yaz en çok teras evler tercih ediliyor

Yaz ayına nefes olacak nitelikteki teras ev stil önerilerinde bulunan İletişimci Muhabir Yağmur Özdemir, birbirinden renkli içerik ve konu başlıklarıyla dekorasyon trendlerinin çeşitli olduğu bu ayların yeni temasının nefes alan, eğlenceli ve doğal teraslar oluşturmak olduğunu kaydetti.

Özdemir, önerilerini şu şeklide sıraladı:

“Oksijeni eğlenceli hale getirme zamanı”

“Fazla yüklerden kurtulmanın yaşamın her alanında bizleri ne kadar rahatlattığını biliyoruz. Bahçe ve teraslar için yepyeni çözümler getirmek isteyenleri oksijeni bol teraslara davet ediyoruz. Birbirinden renkli içerik ve konu başlıklarıyla dekorasyon trendlerinin çeşitli olduğu bu ayların yeni teması, nefes alan eğlenceli ve doğal teraslar oluşturmak. Yaz aylarının vazgeçilmezi deniz teması en belirgin teras konseptlerinin başında geliyor bu yıl. Akışkanlık, doğal ahşaplar, deniz altı dünyasından esinlenen desen ve formlar, çizgili tekstiller, hasır yastıklar her daim köşelerinizin dekorasyon trendleri arasında yer alabilir. Şeffaflığın eğlence ile buluşması cam odalar, günün her vaktinde keyif alınabilen gün batımı terasları sayesinde şehrin göbeğinde bile rahatlık sağlıyor.”

“Yerinden oynatılabilir hafif objeler”

“Hafif ve pratik materyaller ile yaptığınız mobilya seçimleri işinizi bu mevsimlerde daha da kolaylaştıracak. Güneşe ve yağmura göre rahatça yerleri değiştirilebilen bambu ve hasır parçalar hayat kurtarıyor.”

“Işıkların büyüsü akıl almaz”

“Loş ışıklar, canlı aydınlatmalar, kişisel zevke göre kolayca dekore edilebilir. Mekânın doğasına uygun aydınlatmalar kullanılmalı.”

“Her dönemin modası ahşap tasarımlar”

“Ben ahşap tasarımları tercih etmiyorum ama güncel trendlerden geri kalmak istemiyorum diyenler, mobilyalarını modern çizgilerle birleştirebilir.”

“Bitkileri kullanırken onların saksılarını da bir dekorasyon öğesi kullanılabilir” diyen Özdemir, dekorasyon alanında daha fazla içeriğe Modoko Life Exclusive’in yeni yaz sayısında ulaşılabileceğini söyledi. Özdemir, “Mobilya ve dekorasyonda trendleri belirleyen mobilyanın başkenti Modoko’nun üç aylık life style dergisi Modoko Life Exclusive’in Haziran-Temmuz-Ağustos sayısı zengin içeriğiyle yayında. Tasarım Dekorasyon, Mevsim Konsept, Global Tasarım, Ustalar Kuşağı, Emlak Yaşam, Ustalar Kuşağı ve daha pek çok içeriğin yer aldığı dergi yine dopdolu” dedi.