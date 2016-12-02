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Bu yol başka bir yol!

Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan ve gökkuşağı renkleriyle boyanan "Sevgi Yolu" görenleri şaşkına çeviriyor. Yolu bir kez görenler fotoğraf çektirmek için üzerinden ikinci kez geçiyor. Eşi Seden Bozbey ile birlikte öğle molalarında sevgi yolunda buluşup yürüyüş yapan Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, "Biz bu renklerle varız, biriz ve bütünüz” dedi.

Bu yol başka bir yol!

02 Aralık 2016 08:52
Bu yol başka bir yol! - Tıkla İzle

Nilüfer ilçesindeki Sevgi Yolu rengarenk oldu. Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı düzenlemeyle gökkuşağı renklerine boyanan Sevgi Yolu halkın büyük ilgisini çekiyor. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden Nilüfer Belediyesi Halk Evi ile Cumhuriyet Meydanı’na uzanan 100 metrelik yürüyüş yolu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından revize edildi. Yapılan düzenlemelerin ardından Sevgi Yolu adı verilen yürüyüş yolu, gökkuşağı renklerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi’ne ait turkuaz ve Bursaspor’un renkleri yeşil ve beyaz ile boyandı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve eflatun renklerinin hakim olduğu yolda manolya ağaçları ve çimlendirmelerle birlikte yapılan ışıklandırma da Nilüfer halkına ayrı bir güzellik sunuyor. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Sevgi Yolu’nda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de öğle arasında buluştuğu eşi Seden Bozbey ile keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Sevginin herkes için en değerli his olduğunu ifade eden Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır hayatı sevgiye göre dizayn ettiklerini söyledi. Sevgi Yolu’nda gökkuşağı renklerinin yanı sıra Bursaspor’un renkleri olan yeşil ve beyaz ile Nilüfer Belediyesi’nin rengi turkuazın da kullanıldığını dile getiren Bozbey, “Bütün renkler dünyanın ne kadar güzel ve yaşanılası bir yer olduğunu gösteriyor. Bu renklerle biz beraberiz ve bütünüz. Bu yolu yapacağımız farklı uygulamalarla daha da güzelleştireceğiz. Ağaçlandırma çalışmalarıyla burası daha farklı hale gelecek ve Bursa’da çok konuşulan bir yol olacak” dedi

Uğur Uslubaş 
 

Etiketler: bursa, Nilüfer Belediyesi, sevgi yolu


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