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Bu yoldan geçen sürücüler oto yıkamacıların yolunu tutuyor

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi ile Vezirhan Beldesi arasındaki 5 kilometrelik asfalt çalışması nedeniyle sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Bu yoldan geçen sürücüler oto yıkamacıların yolunu tutuyor

06 Temmuz 2017 16:03

Gölpazarı- Vezirhan karayolunun 20’nci kilometresinde başlayan ve 5 kilometre boyunca süren asfalt çalışması sonrası yola dökülen zift araçlara sıçradı. Sürücüler 5 kilometrelik asfalt çalışmasında yolda herhangi bir uyarıcı levhanın olmadığını iddia ederek, “Çalışma boyunca ‘yavaş gidin’ diye hiç bir uyarı levhası yok. Yolu kullanan araçlar tehlikenin farkına varmadan yola devam ediyor. Araçtan indiklerinde araçları simsiyah görünce şok geçiriyorlar” dedi.

Ayrıca sürücüler, bu yoldan geçtikten sonra direk oto yıkamacılarına gittiklerini de ifade ederek, "100 TL'ye araçlarımızı temizletiyoruz ve 4-5 saat temizlik için beklemek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.  

Arslan Altındiş


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