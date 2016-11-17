Rinoplasti Merkezi'nden Op.Dr. Bülent Koç, "Örneğin, bir politikacı veya sosyal lider ile bir sahne sanatçısının burnu aynı şekilde tasarlanmamalıdır. Birinde daha güçlü durması gerekirken, diğerinde daha estetik ve havalı durabilir. Aynı şekilde bir erkeğe burun tasarlarken daha güçlü görünen ve burun sırtı daha düz olarak tasarlanmalıdır" dedi.

Burun estetiği ile burnun tepeden tırnağa her şeyini değiştirilebileceğini belirten Koç, "Burun kemeri varsa burun kemeri alınır. Genişse daraltma yapılabilir. Dar ise genişletilebilir. Uzunsa kısaltılabilir veya kısa ise uzatılabilir. Basık bir burnun bağısıklığını giderebilir veya çıkık bir burnu biraz daha basık hale getirebilirsiniz. Burun estetiğinde gelişen teknoloji ile yeniliklerde hayatımıza girmektedir. Bunlardan biri de 'Piezo Burun Estetiği'dir. Günümüzde hala burun kemikleri çekiç ve keski kullanarak kesilmektedir. Fakat bu yeni yöntem ile bütün bunlara son veriyoruz. Piezzo Rinoplasti ile hem daha başarılı sonuçlar elde ediliyor hem de hasta konforu artıyor" diye konuştu.

Koç, "Göz altı morluklarını ve şişliklerini de en aza indiren bu yöntem burun estetiğinin geleceği olarak görülüyor. Ayrıca kemik dokusunda yapılan düzgün kesiler sayesinde kemik daha iyi şekillendiri¬lerek istenilen estetik başarıya daha fazla yaklaşılıyor . İşlem yapılırken çevredeki sinir ve damar yapıları neredeyse hiç zarar görmeyerek eskisi kadar orijinal ve sağlıklı kalmaktadır" şeklinde konuştu.