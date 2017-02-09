Diğer
Kategoriler

Buca'da 600 sokak hayvanı yuvaya kavuştu

Sokak hayvanları için yoğun bir mesai harcayan Buca Belediyesi, ilçedeki 600 hayvanı sıcak yuvaya kavuşturdu.

Bucada 600 sokak hayvanı yuvaya kavuştu

09 Şubat 2017 10:08

Buca Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasını isteyen belediye ekipleri, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara kucak açtı. Merkez'de bakım ve tedavileri yapılan sokak hayvanlarının sıcak birer yuvaya kavuşmaları için de çalışmalar gerçekleştirilirken, rehabilitasyon merkezinde kurulduğu günden bu yana 4 bin 253 sokak hayvanının tedavisi yapıldı. Röntgen, ultrason, tahlil laboratuvarı ve tam teşekküllü hayvan ambulansı ile hizmet veren merkez, 2 bin 450 sokak hayvanının aşılamasını, 2 bin 110 hayvanın da kısırlaştırma işlemini yaptı. Hayvanları sahiplenmek isteyenler ise merkeze akın etti. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bugüne kadar 600 hayvanı sahiplendirerek yuvaya kavuşturdu. 

Etiketler: 600 sokak hayvanı, Buca, yuva


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!