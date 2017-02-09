Buca Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasını isteyen belediye ekipleri, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara kucak açtı. Merkez'de bakım ve tedavileri yapılan sokak hayvanlarının sıcak birer yuvaya kavuşmaları için de çalışmalar gerçekleştirilirken, rehabilitasyon merkezinde kurulduğu günden bu yana 4 bin 253 sokak hayvanının tedavisi yapıldı. Röntgen, ultrason, tahlil laboratuvarı ve tam teşekküllü hayvan ambulansı ile hizmet veren merkez, 2 bin 450 sokak hayvanının aşılamasını, 2 bin 110 hayvanın da kısırlaştırma işlemini yaptı. Hayvanları sahiplenmek isteyenler ise merkeze akın etti. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bugüne kadar 600 hayvanı sahiplendirerek yuvaya kavuşturdu.