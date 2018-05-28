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Budak’tan Deniz Baykal müjdesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın yürüteçle yürüyebildiğini belirterek "24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak" dedi.

Budaktan Deniz Baykal müjdesi

28 Mayıs 2018 14:30

CHP Antalya milletvekili aday toplantısı Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nde (ATİK) gerçekleştirildi. Aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 2. sıra Milletvekili adayı Çetin Osman Budak, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya 1. sıra Milletvekili adayı Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

“Baykal yemin törenine katılacak” 

Deniz Baykal’ın milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Budak, "Baykal ömrünü ülkesi için feda etmiş bir parti büyüğümüz. Onun için onun talepleri ve bu halinde bile ‘Ülkeye katkı koymak istiyorum’ demesi bizim için yeterlidir. Son 2 aydır da hiçbir bir sıkıntısı yok. Aynı zamanda fizik tedavisi artık ciddi karşılık buluyor. Kendisi yürüteçle yürüyebiliyor. İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak. Buradan bu müjdeyi de vermiş olalım” dedi. 

Dana sonra Milletvekili adayları sırasıyla kendisini tanıttı.

 

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