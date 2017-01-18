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Budapeşte’de Mangala Turnuvasına büyük ilgi

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nde ilk kez düzenlenen Mangala turnuvası büyük ilgi gördü.

Budapeştede Mangala Turnuvasına büyük ilgi

18 Ocak 2017 10:56
Budapeşte’de Mangala Turnuvasına büyük ilgi - Tıkla İzle

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nde ilk kez Mangala turnuvası düzenlendi. Türk zeka ve strateji oyunu Mangala Turnuvasına 26 kişi katıldı. Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı’nın da izlediği mangala yarışmasına ağırlıklı olarak Macar vatandaşları ve bu ülkede yükseköğrenim gören Türk öğrenciler katıldı.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, yarışmada şampiyon olan yarışmacıya 1 adet Budapeşte-İstanbul-Budapeşte uçak bileti, 2’nci olan yarışmacıya Ebru tablosu, 3’ncü olan yarışmacıya ise kitap hediye ettiklerini, mangala yarışmasını en kısa zamanda Macaristan’da okullar arasında düzenlemek istediklerini söyledi.
Büyükelçi Şakir Fakılı muhabirine yaptığı açıklamada, “Gerçekten kültürlerin buluşması. Bu oyuna ilgi duyan Macar dostlarımızın sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz tabi ki. Türklerle Macarları bir araya getiren güzel bir oyun. Oynayanlara bol şans diliyorum” diye konuştu.
Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Yakup Gül ise mangala oyununun Türklerin geçmişinde de oynanan bir oyun olduğunu, hatta bu oyunun 16. ve 17. yüzyılda sarayda hanımlar tarafından da oynandığını, bu oyunu yavaş yavaş, hem Macarlara, hem de Türklere öğretmeye çalıştıklarını kaydetti.
Mangala turnuvasına katılan yarışmacılara Türk çayı ve Türk baklavası ikram edildi.

Mehmet Başaran 

 


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