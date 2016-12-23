Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.

BUDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. İDO’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün, 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot, 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma

İDO'nun resmi sayfasında yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

23-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

23-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

23-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

23-12-2016 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü