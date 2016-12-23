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BUDO ve İDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

BUDO ve İDO seferleri iptal

23 Aralık 2016 08:10

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı. 

BUDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. İDO’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün, 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot, 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma

İDO'nun resmi sayfasında yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

23-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
23-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
23-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
23-12-2016 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

Etiketler: Budo, Bursa Deniz Otobüsleri, İDO, İstanbul Deniz Otobüsleri


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