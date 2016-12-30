Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO seferlerini iptal etti - Tıkla İzle

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.

BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

30.12.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

30.12.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

30.12.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

30.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

30.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava

30.12.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

30.12.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

30.12.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

30.12.2016 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

30.12.2016 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

30-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

30-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

30-12-2016 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

30-12-2016 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

30-12-2016 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

30-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

30-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

30-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

30-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

30-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

30-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

30-12-2016 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

30-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

30-12-2016 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

30-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

Yusuf Ali Arslan