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Büfeden 30 bin TL’lik sigara alkol çalan hırsız yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdiği büfeden 30 bin TL’lik sigara ve alkol ile 500 TL nakit para çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Büfeden 30 bin TLlik sigara alkol çalan hırsız yakalandı

20 Temmuz 2017 11:22
Büfeden 30 bin TL’lik sigara alkol çalan hırsız yakalandı - Tıkla İzle

İzmit’te bir büfeye girerek yaklaşık 30 bin TL’lik alkol ve sigara ile 500 TL nakit para çalan hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre İzmit’te bir büfede meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Soygunun gerçekleştiği civardaki mobese ve güvenlik kameralarının inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın Umut Ö. (18) olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için operasyon başlatan polis ekipleri, İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde Umut Ö. adlı şahsı gözaltına aldı.

Yakalandıktan sonra emniyete götürülen şahsın yapılan sorgulamasında birçok suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi. Umut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Uğur Konuk - Kaan Kızıl

Etiketler: büfe, hırsızlık, Kocaeli


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