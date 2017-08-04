Büfeden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin camını kırarak içeriye giren S.K. ve Ş.D., büfede bulunan çok sayıda sigara paketini çalarak iş yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonucu büfe yakınlarında tespit edilen S.K. ve Ş.D., kovalamaca sonucu çaldıkları sigaralarla yakalanırken, şahısların polise mukavemet göstermesi ve zorluk çıkartması nedeniyle bir polis memuru yere düşerek yüzünden yaralandı.



Olay yerinde gözaltına alınarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen zanlılar, burada alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir