Diğer
Kategoriler

Büfenin çevresine perde çekti, 50 bin TL’lik soygun yaptı

Ümraniye’de bir büfenin girişine siyah perde çeken hırsız, içeride görünmeden bir saatte rahat rahat büfeyi soydu. Yaklaşık 50 bin liralık malı 3 farklı çantaya dolduran hırsız, elini kolunu sallayarak büfeden ayrıldı.

Büfenin çevresine perde çekti, 50 bin TLlik soygun yaptı

07 Şubat 2018 09:17
Büfenin çevresine perde çeken hırsız, 1 saatte binlerce liralık malı çaldı - Tıkla İzle

Ümraniye, Yamanevler Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde ilginç bir soygun gerçekleşti. Büfenin girişine büyük ve siyah bir perde çeken hırsız, önce kapının zincirlerini demir makasla kesti daha sonra da kapının kilit göbeğini sökerek içeri girdi. Büfedeki kameralardan habersiz yaklaşık 1 saat içeride kalan hırsız, kasadaki bir miktar para ile birlikte çok miktarda tekel maddesini çantalara doldurdu.
Hırsızlık yaparken kulağındaki kulaklık yardımı ile telefonla konuştuğu görülen hırsız, bu görüşmeleri gerçekleştirirken, büfenin dışındaki arkadaşlarından da yardım aldı. Bir saat süren soygun sırasında çaldıklarını 3 farklı çantaya dolduran hırsız, dışardan telefonla gelen işaretin ardından rahat rahat çıktı. Yaşanan bu anlar ise büfede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sabah geldiğinde gördükleri karşısında şok olan büfe çalışanı Ömer Faruk Özsoy, “Sabah erken saatlerde geldiğimizde yerdeki siyah perde buradaydı. Tabi o an ne olduğunu anlamadım. Perdeyi kaldırdığımızda kapının önünde bir demir var, onun kaldırıldığını ve zincirin makasla kesildiğini gördüm. Kapıyı açtığımda içerideki her şeyi almışlardı. Yaklaşık 50-55 bin liralık bir zararımız var. Soygun yaklaşık bir saat sürmüş. Elimizden gelen bir şey yok. Yetkililerden hırsızların yakalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Mustafa Esen
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç