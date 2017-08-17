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Büfeye giren gelinciği telefondan çıkarttıkları hayvan sesleriyle aradılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfeye giren gelinciği itfaiye ekipleri telefondan çıkarılan hayvan sesleriyle bulmaya çalıştı.

Büfeye giren gelinciği telefondan çıkarttıkları hayvan sesleriyle aradılar

17 Ağustos 2017 13:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa mahallesinde bir büfeye dadanan gelincik, büfe sahibi Hamit Karal'a zor günler yaşatıyor. Gelinciği fark eden büfe sahibi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İş yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm aramalara rağmen hayvanı bulamadı. İtfaiye ekipleri son olarak teknolojinin imkanlarından faydalandı. Cep telefonundan gelincik sesi açan ekipler, hayvanı yerinden çıkartmaya çalıştı. Gelinciği 2 gün önce büfenin içinde gördüğünü belirten Hamit Karal, “İşyerimize gelincik girdi. 2 günden beri itfaiyeyi çağırıyoruz. Arkadaşlar sağ olsun gelip bakıyorlar. Ama bir türlü bulamıyorlar. Biz de şuanda zor durumdayız. Nasıl çıkaracağımızı biz de bilmiyoruz. Büfeye kedi de getirdik gelincik için ama bir tepki vermedi kedi. Herhalde rafların arkalara sinmiş olabilir. Zaten saklanacağı çok yer var” dedi.

Büfenin içinde gelincik avına çıkan itfaiye ekipleri ise gelinciği bulamak için telefondan çeşitli hayvan sesleri çıkartmasına rağmen başarılı olamadı. 

Cihan Atik-Üzeyir Mete Güneş


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