Diğer
Kategoriler

Buğrahan Tuncer A Milli Takıma çağrıldı

Eskişehir Basket forması ile başarılı bir sezon geçiren Buğrahan Tuncer, A Milli Erkek Basketbol Takımı’na çağrıldı.

Buğrahan Tuncer A Milli Takıma çağrıldı

22 Ocak 2018 18:33

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan A Milli Takım, B Grubu’ndaki ikinci maçlarını 2018 yılının Şubat ayında oynayacak. Milli takım, 23 Şubat’ta İsveç, 26 Şubat’ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon yakaladığı başarılı grafik ile dikkatleri üzerine çeken Eskişehir Basket’in genç oyuncusu Buğrahan Tuncer, grup maçlarında boy gösterecek. Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan Buğrahan, bu sezon 13 maçta görev yaparak 114 sayı kaydetti. Yıldız oyuncu ayrıca 20 ribaund, 36 asist ve 10 top çalma ile takımına büyük katkı sağladı. 

Kadir Arslan

Etiketler: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Buğrahan Tuncer

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç