Buğrahan Tuncer A Milli Takıma çağrıldı

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan A Milli Takım, B Grubu’ndaki ikinci maçlarını 2018 yılının Şubat ayında oynayacak. Milli takım, 23 Şubat’ta İsveç, 26 Şubat’ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon yakaladığı başarılı grafik ile dikkatleri üzerine çeken Eskişehir Basket’in genç oyuncusu Buğrahan Tuncer, grup maçlarında boy gösterecek. Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan Buğrahan, bu sezon 13 maçta görev yaparak 114 sayı kaydetti. Yıldız oyuncu ayrıca 20 ribaund, 36 asist ve 10 top çalma ile takımına büyük katkı sağladı.

Kadir Arslan