Diğer
Kategoriler

Bugün Bülent Ecevit’in ölüm yıl dönümü

Bugün eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in 10. vefat yıl dönümü.

Bugün Bülent Ecevitin ölüm yıl dönümü

05 Kasım 2016 09:22

28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bülent Ecevit, 1974–2002 yılları arasında beş kez başbakanlık görevini üstlendi. Eski bir gazeteci olan ve şairliğiyle de tanınan Ecevit, 5 Kasım 2006’da Ankara’da hayatını kaybetti. 1974 yılında Ecevit’in başbakanlığı döneminde Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bülent Ecevit lekesiz siyasetinin, sadeliğin ve beyefendiliğin adıydı. Özlemle ve saygıyla anıyorum" dedi.

Etiketler: BÜLENT ECEVİT, ölüm yıl dönümü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!