28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bülent Ecevit, 1974–2002 yılları arasında beş kez başbakanlık görevini üstlendi. Eski bir gazeteci olan ve şairliğiyle de tanınan Ecevit, 5 Kasım 2006’da Ankara’da hayatını kaybetti. 1974 yılında Ecevit’in başbakanlığı döneminde Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bülent Ecevit lekesiz siyasetinin, sadeliğin ve beyefendiliğin adıydı. Özlemle ve saygıyla anıyorum" dedi.