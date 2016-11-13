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Spor Toto Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank’ı ağırlıyor. Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka, Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
KADINLAR
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 4. hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe, Beşiktaş’le karşılaşacak. Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.