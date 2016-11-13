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Bugün günlerden derbi

Bugün potada iki derbi maç var. Erkeklerde Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank, kadınlarda ise Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

Bugün günlerden derbi

13 Kasım 2016 10:00

ERKEKLER

Spor Toto Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank’ı ağırlıyor. Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka, Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KADINLAR

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 4. hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe, Beşiktaş’le karşılaşacak. Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Etiketler: derbi


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