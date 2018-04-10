Bugün hava nasıl olacak | 10 Nisan Salı yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, iç kesimlerde yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli 16
İzmir: Parçalı bulutlu 24
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15
Trabzon: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 13
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18