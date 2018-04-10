Bugün hava nasıl olacak | 10 Nisan Salı yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, iç kesimlerde yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli 16

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15

Trabzon: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 13

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18