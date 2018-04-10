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Bugün hava nasıl olacak | 10 Nisan Salı yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Kırıkkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak | 10 Nisan Salı yurtta hava durumu

10 Nisan 2018 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, iç kesimlerde yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli 16

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15

Trabzon: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 13 

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18  

 

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