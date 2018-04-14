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Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

14 Nisan 2018 09:52

Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 25 

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Az bulutlu 26  

 

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