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Bugün hava nasıl olacak? |16 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Antalya da ise aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? |16 Şubat hava durumu

16 Şubat 2018 09:05
 

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