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Bugün hava nasıl olacak? |16 Temmuz 2016

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bugün İstanbul, Ankara ve birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? |16 Temmuz 2016

16 Temmuz 2017 09:30

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile zamanla İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum ve Sinop çevrelerinin, yarın Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41  


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