Bugün hava nasıl olacak? | 19 Ağustos 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın'ın güneydoğu, Ankara'nın kuzey ve doğu, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası yer yer çok bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39