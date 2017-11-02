Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım 2017 yurtta hava durumu

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıkuzeybatı kesimlerde artacak fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 14

İzmir: Az bulutlu 17

Bursa: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu 17