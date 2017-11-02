Diğer
Kategoriler

Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım 2017 yurtta hava durumu

02 Kasım 2017 09:10

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıkuzeybatı kesimlerde artacak fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il 5 günlük hava durumu raporu için tıklayınız

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 14

İzmir: Az bulutlu 17

Bursa: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu 17 

Etiketler: hava durumu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç