Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22