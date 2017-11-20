Bugün hava nasıl olacak? | 20 Kasım 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz'in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, batı ve kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Antalya Körfezi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, il geneli yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; sabah Avrupa yakasında, öğle saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 13

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Bursa: Çok bulutlu, il geneli kuvvetli yağışlı (Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren güneyi başta olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.) 14

Adana: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), il merkezi ve batısında kuvvetli (20-51 kg/m2) olması bekleniyor. 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15