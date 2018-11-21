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Bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım İstanbul'da hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım İstanbul'da hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı, batı ve iç kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14 

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18 

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21 

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17 

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6 

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17  

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