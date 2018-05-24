Bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs Perşembe hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya'nın güney kesimleri, Konya, Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Ağrı'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30