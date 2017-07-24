Diğer
Kategoriler

Bugün hava nasıl olacak? | 24 Temmuz 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bugün hava nasıl olacak? | 24 Temmuz 2017

24 Temmuz 2017 08:57

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 36
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!