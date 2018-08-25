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Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2018 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2018 hava durumu

25 Ağustos 2018 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41  

 

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  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

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