Bugün hava nasıl olacak? 3 Kasım hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli 21

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli 21

İzmir: Az bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 21