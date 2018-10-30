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Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21 
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27 
Adana: Az bulutlu ve açık 28 
Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26 
Antalya: Az bulutlu ve açık 27 
Samsun: Az bulutlu ve açık 24 
Trabzon: Az bulutlu ve açık 22 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23  

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