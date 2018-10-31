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Bugün hava nasıl olacak? 31 Ekim İstanbul'da hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 31 Ekim İstanbul'da hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 31 Ekim İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22 

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 21 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27 
Adana: Az bulutlu ve açık 29 
Antalya: Az bulutlu ve açık 27 
Samsun: Parçalı bulutlu 20 
Trabzon: Parçalı bulutlu 21 
Erzurum: Az bulutlu ve açık (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 16 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24  

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