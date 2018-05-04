Bugün hava nasıl olacak? 4 Mayıs 2018 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Bilecik, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26