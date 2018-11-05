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Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım İstanbul'da hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım İstanbul'da hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 21 
İzmir: Az bulutlu 23 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 20 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15  

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