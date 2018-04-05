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Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Perşembe yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Perşembe yurtta hava durumu

05 Nisan 2018 09:06

Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus hadisesi, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu 23  

 

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