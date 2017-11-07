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Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile akşam saatlerinde hafif olmak üzere Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım 2017 yurtta hava durumu

07 Kasım 2017 09:06

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18

İzmir: Az bulutlu ve puslu 20

Adana: Az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

Etiketler: hava durumu

 

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