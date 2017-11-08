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Bugün hava nasıl olacak? 8 Kasım Çarşamba yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 8 Kasım Çarşamba yurtta hava durumu

08 Kasım 2017 08:59

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, kuzey ve iç kesimler ile Göller Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde yer yer batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

Adana: Az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19 

Etiketler: hava durumu

 

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