Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı. Yapılan değrelendirmelere göre Marmara'ya bir son dakika uyarısı geldi. Tahminlere göre Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’da yer yer kısa süreli fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 15

İstanbul: Az bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Bursa: Az bulutlu 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 17