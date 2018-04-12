Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! | 12 Nisan Perşembe yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıgüneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer pus ve sisli 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu 23

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

BILECIK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu yer yer pus ve sisli

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer pus ve sisli

KOCAELI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

USAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSIN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRSEHIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Bolu, Düzce,Zonguldak, Bartın, Karabük ile zamanla Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

GUMUSHANE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

SANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu