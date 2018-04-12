Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! | 12 Nisan Perşembe yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıgüneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer pus ve sisli 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu 23
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.
BILECIK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EDIRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu yer yer pus ve sisli
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer pus ve sisli
KOCAELI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
USAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSIN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRSEHIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Bolu, Düzce,Zonguldak, Bartın, Karabük ile zamanla Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
GUMUSHANE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
SANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu