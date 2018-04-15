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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı | 15 Nisan Pazar yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ait hava durumu verilerini açıkladı. Peki yayınlanan bu verilere göre bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? gibi aklınızdaki tüm soruların cevabı haberimizde... İşte 15 Nisan Cuma yurtta hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı | 15 Nisan Pazar yurtta hava durumu

15 Nisan 2018 09:46

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genellikle parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi ve Trabzon'un doğu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacak, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu çevreleri hafif sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu 23  

 

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  • İstanbul

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  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

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  • Trabzon

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