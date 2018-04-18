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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama! 18 Nisan Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ait hava durumu verilerini açıkladı. Peki yayınlanan bu verilere göre bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? gibi aklınızdaki tüm soruların cevabı haberimizde... İşte 18 Nisan Çarşamba yurtta hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama! 18 Nisan Çarşamba yurtta hava durumu

18 Nisan 2018 09:03

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27  

 

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