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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama! 22 Nisan Pazar yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ait hava durumu verilerini açıkladı. Peki yayınlanan bu verilere göre bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? gibi aklınızdaki tüm soruların cevabı haberimizde... İşte 22 Nisan Pazar yurtta hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama! 22 Nisan Pazar yurtta hava durumu

22 Nisan 2018 10:21

Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı gündüz saatlerinde ülke genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18  

 

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  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

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