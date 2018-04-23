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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama! 23 Nisan Pazartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama! 23 Nisan Pazartesi yurtta hava durumu

23 Nisan 2018 09:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde (3 ila 5 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu 24 

İstanbul: Az bulutlu 22 

İzmir: Az bulutlu ve açık 27 

Adana: Az bulutlu 27 

Antalya: Az bulutlu ve açık 26 

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 

Trabzon: Parçalı bulutlu 18 

Erzurum: Parçalı bulutlu 13 

Diyarbakır: Az bulutlu 25  

 

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