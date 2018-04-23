Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama! 23 Nisan Pazartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde (3 ila 5 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu 25