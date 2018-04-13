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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok kritik uyarı | 13 Nisan Cuma yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ait hava durumu verilerini açıkladı. Peki yayınlanan bu verilere göre bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? gibi aklınızdaki tüm soruların cevabı haberimizde... İşte 13 Nisan Cuma yurtta hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden çok kritik uyarı | 13 Nisan Cuma yurtta hava durumu

13 Nisan 2018 09:06

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 23 

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24  

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