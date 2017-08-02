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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 2 Ağustos 2017 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 2 Ağustos 2017 hava durumu

02 Ağustos 2017 09:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu 37

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44 

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Etiketler: 2 Ağustos 2017, hava durumu, hava nasıl olacak, Yağmur yağacak mı


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