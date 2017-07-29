Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 29 Temmuz hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
Bursa: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38