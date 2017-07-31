Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 31 Temmuz hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıülke genelinde 2 ila 6 derece artarak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43