İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bugün hicri yılbaşı

Bugün hicri yılbaşı
Bugün hicri yılbaşı

İslam alemi, Hicri 1440. yıla girmenin mutluluğunu yaşıyor.


Bugün Hicri takvime göre 1440’ıncı yılın ilk günü. Ay’ın hareketlerine göre düzenlenen hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) Miladi 622 yılında Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicreti ile başlatılmıştır. Hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. Hicri takvime göre ilk ay Muharrem ayıdır. Bu ayın onuncu gününe "Aşura Günü” denilir. 

Hicri takvimde aylar sırasıyla‘Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebiülahir, Cemazilevvel, Cemazilahir, Receb, Şaban, Ramazân, Şevval, Zilkade, Zilhicce’dir.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.