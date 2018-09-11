Bugün hicri yılbaşı



Bugün Hicri takvime göre 1440’ıncı yılın ilk günü. Ay’ın hareketlerine göre düzenlenen hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) Miladi 622 yılında Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicreti ile başlatılmıştır. Hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. Hicri takvime göre ilk ay Muharrem ayıdır. Bu ayın onuncu gününe "Aşura Günü” denilir.

Hicri takvimde aylar sırasıyla‘Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebiülahir, Cemazilevvel, Cemazilahir, Receb, Şaban, Ramazân, Şevval, Zilkade, Zilhicce’dir.