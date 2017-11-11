'Bugün hücumda istediklerimizi yapamadık'

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski karşılaşmadan sonra şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle Tofaş’ı tebrik ediyorum. Biz savunmada genel olarak istediklerimizi yaptık. Ortalama olarak 85 sayı ortalamasına sahip Tofaş takımını 70 sayıda tuttuk. Fakat bunun aksine hücumda istediklerimizi yapamadık. Bunun yanında onların ribaund üstünlüğü vardı. Bu yüzden daha iyi taraf olan Tofaş’tı. Bundan dolayı da maçı kazandılar."

Banvit’in genç yıldız oyuncusu Tolga Geçim ise, "Bugün maçta iyi mücadele edemedik. Savunmada istediklerimizi yapsak da hücumda bunu gösteremeyince karşılaşmayı kaybettik" dedi.

İbrahim Aldemir